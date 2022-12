Sistema eléctrico del deprimido de la 94 aún opera de manera manual

Codensa le confirmó a BLU Radio que el contratista AIA Concay aún no cumple con los requisitos establecidos del Ministerio de Minas y Energía y la empresa que opera en Bogotá.



Sin los requerimientos no se pueden automatizar las bombas que ya están instaladas en el interconector de la Calle 94.



Debido al incumplimiento del contratista, este, ha tenido que seleccionar a un trabajador para que acompañé las obras del deprimido, junto con la supervisión de algunos funcionarios del instituto de desarrollo urbano (IDU).



Hasta ahora Codensa solo ha podido certificar el cumplimiento de los ajustes de diseño para materiales nuevos, faltando dos requerimientos más: el cerramiento de la subestación y el documento que apruebe el reglamento técnico de instalaciones eléctricas.



Sin que se cumplan estos dos últimos requerimientos, la empresa de energía no podrá recibir el sistema eléctrico del deprimido y automatizar las bombas de succión.