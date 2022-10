Solarte defiende la licitación con la empresa de Acueducto de Bogotá

Se trata del contrato para el diseño, la construcción y la puesta en operación de un túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, una obra que contrató la EAAB con el Consorcio Canoas, conformado por las sociedades CASS Constructores & Cía. S.C.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia.



Cinco millones de dólares habría entregado la firma brasileña para quedarse con el contrato, la Fiscalía ya realizó el allanamiento a las oficinas del acueducto y en las próximas semanas serían citados a declarar varios de los involucrados.



El empresario Carlos Solarte, quien hizo parte del consorcio contratado para la construcción del colector Tunjuelo Canoas junto a la firma Odebrecht, defendió el proceso licitatorio y advirtió que no hubo incumplimientos.



“La licitación en cuestión fue adjudicada a los empresarios luego de que se confirmó que su empresa cumplía a cabalidad con las especificaciones exigidas por la empresa de acueducto, las otras dos firmas proponentes fueron descalificadas por no llenar los requisitos", dice el comunicado de su abogado Abelardo de la Espriella.



Agrega que la construcción del túnel se ejecutó en un 95 %, pero el porcentaje restante no pudo llevarse a cabo por cuenta el incumplimiento de la empresa de acueducto, ya que incumplió el contrato de obra al no adquirir los terrenos que se requerían para la ejecución de la obra contratada.



Carlos Solarte con su hermano y sus hijos son uno de los más importantes contratistas de obras públicas y concesiones en el país.



Lo mismo sucede en Bogotá, donde sus empresas obtuvieron importantes contratos para construir y mantener las troncales de TransMilenio, la malla vial principal y secundaria, construir alcantarillados, canalizar ríos y construir túneles, puentes y obras civiles.