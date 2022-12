Suspendida consulta antitaurina en Bogotá por falta de financiación

La Alcaldía de Bogotá confirmó que queda suspendida la consulta antitaurina en Bogotá por razones económicas y logísticas.



El secretario de gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, dijo que actualmente la administración distrital no tiene recursos para la logística necesaria.



Es decir, según la Alcaldía, no hay dinero suficiente para coordinar a jurados, mesas de votación, tarjetones, entre otros, con el fin de llevar a cabo la jornada de consulta distrital.



“No hay los recursos necesarios en el presupuesto de la Registraduría Nacional, como ellos mismos le exigen al Distrito y en ese orden de ideas, garantizar que una vez se convoque la fecha, tengamos todos los elementos necesarios para garantizar el adecuado trámite de la misma”, explicó Uribe.



Se calcula que la consulta podría costar 40 mil millones de pesos.



Le puede interesar: Alcaldía de Bogotá puede convocar consulta antitaurina en elecciones para Congreso.



Natalia Parra, directora de la plataforma Alto, impulsora de la iniciativa, dijo que la administración puede convocar la consulta antitaurina en la jornada de elecciones para Congreso.



Agregó que gastar 40 mil millones de pesos en una fecha atípica es algo que no tiene justificación.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.



Publicidad