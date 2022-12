Tarde o temprano las busetas tienen que salir y SITP cubrir sus rutas: experto

Sistema Integral de Transporte Público SITP, debe llegar un momento en que ya no circulen buses particulares en Bogotá.



“Tarde o temprano las busetas tienen que salir y el SITP deberá cubrir sus rutas satisfactoriamente”, enfatizó Stalin. (Lea también: Transportadores adelantan ‘cacerolazo’ frente a Alcaldía de Bogotá )



En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, el experto en movilidad aseguró que todavía hay que hacer unos ajustes financieros al SITP, pues por faltantes financieros es que no han cumplido las promesas con los conductores de buses tradicionales.



“Los pagos a los transportadores se están incumpliendo por la falta pasajeros que se están subiendo al SITP, que tienen a la administración sin los recursos suficientes”, explicó el director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, en torno a la chatarrización de los buses particulares de la capital. (Lea también: Petro promete que desde el 1 de junio el SITP abarcará toda Bogotá )



“El otro problema es el cubrimiento que hacían los buses particulares en zonas donde el SITP no está llegando, algo que debe ser solucionado antes de 1 de junio, momento en que entra en ejecución el 100 por ciento de la flota”, finalizó.