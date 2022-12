Taxistas entrarían en paro el 29 de julio

Los taxistas anunciaron que entrarán en paro desde el próximo 29 de junio.



Según Hugo Ospina, representante del gremio en Bogotá, el Gobierno Nacional no ha dado respuestas efectivas a sus peticiones como la eliminación de la aplicación Uber (Lea también: Uber vs. taxistas, un hecho real que se trasformó en ocio digital ).



Además, dijo hizo un llamado para que la protesta no se filtre por intereses políticos.



En diálogo con Vive Bogotá, varios usuarios de taxi en Bogotá piden al gremio de 'los amarillos' que mejoren el servicio, pues son frecuentes los reproches e inconvenientes.