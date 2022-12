“Todos los días nos agreden”: trabajadora atacada por colada en Transmilenio

La mujer que fue agredida por una usuaria que se intentó colar en el sistema Transmilenio detalló los hechos en Vive Bogotá de Blu Radio.



La empleada de Tu Llave, quien pidió no revelar su nombre, dijo que la usuaria la comenzó a agredir inmediatamente después de que ella le hizo el reclamo.

“Me rasguña la cara, me golpea, me agarra del cabello (…) la mayoría de gente apoya que nos golpeen más, nos dicen sapas, lambonas", añadió.

Publicidad

En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad a ser más tolerante, pues la agresividad permea el sistema de transporte masivo.



“Uno no sabe con qué tipo de personas va a dar, hay mucha gente intolerante (…) es más que todo cultura y respeto por los demás”, comentó.

Le puede interesar: Graban a mujer que golpeó a funcionaria de Tu Llave que le reclamó por colarse



“Hay gente grosera y altanera y no asimilan que uno no les dé la información”, añadió.



A la agresora, según narró ‘Viviana’ en Vive Bogotá, le impusieron una multa por colarse (de $196.720) y otra por agresión a servidor público (por un valor cercano a los $470 mil).

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.