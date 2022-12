Video: Desgarradores testimonios de venezolanos atacados en Ciudad Bolívar

José Ángel Molina, ciudadano venezolano residente hace tres meses en Ciudad Bolívar, Bogotá, tiene en su rostro varias cortadas que, según manifiesta, fueron causadas este viernes por vecinos del barrio Acapulco durante un ataque masivo, al culparlo de intentar robarse a menores de la localidad.

“Me encontraba en el barrio Acapulco como a las siete de la mañana comprando unas empanadas. Cuando salgo veo mi foto en todas las panaderías, que yo era un roba niños, que yo me robaba los niños. Cuando me vieron en la calle, la población empezó a decir “cójanlo, cójanlo que ese es el roba niños”. Me empezaron a dar palazos, tubazos, por poco no me mataron”, contó José Ángel, quien se encontraba esperando por un dictamen médico sobre el estado de sus dos compatriotas que estaban siendo atendidos en un centro asistencial.

En el hecho, sucedido en el barrio Acapulco, resultó un hombre muerto, que, según manifiestan los vecinos, llevaba algunas semanas viviendo en la zona y era venezolano.

“Eso fue una locura, se unieron cuatro barrios juntos para echarnos a todos los venezolanos, pero hay un Dios allá arriba que lo ve todo y confiando en Dios eso lo van a pagar más adelante”, contó el hombre.

Jonathan Alfonso Piña, quien también presenció los hechos y junto a compatriotas venezolanos se encuentra en un andén de Ciudad Bolívar resguardándose con un par de cobijas, habló sobre lo sucedido este viernes y la acusación falsa que hicieron contra él y sus compañeros.

“De repente llegan con palos y nosotros lo que hacemos es agarrar para la loma y escapar en lo más alto y ahí fue que agarraron a los dos que están heridos y los puñalearon”, aseguró.



Al menos 10 mujeres, algunas en estado de embarazo, también manifestaron haber salido a la fuerza desde la noche de este viernes por lo sucedido en el suroriente de Bogotá.

“Gracias a una vecina que nos prestó el cubrecama para protegernos y principalmente a los bebés que están aquí, por eso necesitamos la ayuda de alguien. Nos estábamos alistando para salir a trabajar cuando sucedieron los hechos”, señaló Katherin Noruega dentro de una cobija con la que, según dice, ha sido la única prenda para cubrir a los menores que están a las afueras del Hospital de Meissen.

El hermano de uno de los heridos, que dice trabajaba limpiando vidrios de los carros en las calles, aseguró que al menor de edad intervenido lo apuñalaron seis veces, por lo que tuvo que ser operado tras afectarse uno de sus pulmones.

“Ahorita fue que lo subieron, lo operaron dos veces porque fueron seis puñaladas que le metieron y una de esas le afectó el pulmón. Lo entubaron y fue porque botó mucha sangre. Le hicieron una transfusión y lo que nos decían era que podía quedar entubado. Gracias a Dios la operación quedó bien y el único tubo que tiene es el del pulmón”, afirmó.