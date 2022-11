Aerolínea frustró sueño de barranquilleros de ver a Bad Bunny: les postergó diez horas el vuelo

Cuando al barranquillero Andrés Martínez le avisaron que su vuelo estaba listo para abordar desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz y partir hacia la ciudad de Bogotá, ya no había nada que hacer, pues Bad Bunny se alistaba para subir a la tarima del estadio El Campín y, para cuando el avión aterrizara, ya estaría en marcha el concierto por el que venía ahorrando desde febrero.

La impotencia y frustración por lo sucedido la compartió con cinco amigos más, quienes pagaron junto con él, boletas por el valor de $420.000, las cuales "compramos con tarjeta de crédito".

Lo que no esperaban es que sus planes cambiaran porque la aerolínea con la que adquirieron el vuelo iba a notificarles unas horas antes que el vuelo ya no sería a las 12:00 del mediodía, sino a las 4:30 de la tarde.

"La situación inicialmente la toleramos porque aún así el tiempo nos daba para llegar al concierto, pero después nos dijeron que se aplazaba para las 10:30 de la noche y ya ahí sí era imposible", expresó.

Los seguidores del "conejo malo" empezaron a pedir soluciones para reubicaciones en otros vuelos o devolución del dinero.

"El hecho es que ayer nos llegó la notificación de que el vuelo estaba retrasado. El evento empezaba a las 8:00 de la noche. Nosotros quedamos en shock. Estábamos súper nerviosos. La aerolínea lo único que nos respondió es que al avión le había caído un rayo y que no había otra solución", contó Andrés.

Finalmente ninguno viajó, pero el reclamó no cesó con la no movilización de los jóvenes, pues estos insistieron en interponer una queja para solicitar el rembolso del dinero de los tiquetes. Sin embargo, los funcionarios de la empresa Viva Air no habrían aceptado el documento, al alegarles que ellos eran quienes habían decidido no abordar el vuelo.

"Quisimos pasar la queja por escrito de manera formal nos entregaron el formato. Cuando quisimos entregarlo las chicas de Viva abandonaron el puesto para no recibir el formato, hicimos que las llamaran y ellas respondieron que no iban a firmar nada, y cortaron la línea de contacto para no recibir llamadas", expuso, por lo que ahora reclaman la devolución de los tiquetes para no perder tanto dinero.

