Alcaldesa se rebela contra el apagón navideño de Santos

racionamiento de energía y el incremento en las tarifas, la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera se declaró en rebelión contra las medidas del Gobierno Nacional que le piden más sacrificios a los usuarios y las regiones.

La alcaldesa dijo que no va a suspender el alumbrado público navideño, porque ya se había contratado, y solicitó al Gobierno Nacional que asuma su responsabilidad por el manejo que se le dio a la destinación de los recursos provenientes del cargo por confiabilidad.

“Sí vamos a tener alumbrado público, los territorios no podemos seguir cargando con la ineficiencia del Gobierno Central y la CREG, después de haber vivido un apagón en los años 90, no nos pueden venir a decir que hay que ahorrar, no hay una verdadera planificación, piensan es en los cuatro años de gobierno o los dos años del ministro de turno y se olvidan que este es un país que necesita sostenibilidad”, enfatizó la alcaldesa.

El alumbrado navideño en Barranquilla se encenderá de lunes a jueves de 6 de la tarde a 11 de la noche y los fines de semana de 6 de la tarde a 1 de la madrugada.