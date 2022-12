Banda de Baranoa no abrirá el desfile de la Batalla de Flores de la Vía 40 este año

Después de la polémica por el desfile en la batalla de Flores de la reina del Carnaval del Atlántico acompañada de la banda de Baranoa, el director de la organización musical confirmó que este año no participarán en el evento de la vía 40.

Para no caer en discusiones que podrían ser políticas, no estar en medio de dos bandos y por no recibir a la fecha ninguna notificación, Hilton Escobar director de la banda de Baranoa, anunció que después de 23 años ya no participarán en la Batalla de Flores y este año los 450 participantes recorrerán el desfile del carnaval de la carrera 44.

Asimismo, añadió que este año rendirán homenaje a la Selva Africana y lucirán atuendos con artesanías del municipio de Galapa.