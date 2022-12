Cárcel de Barranquilla no quiere recibir a ‘Monstruo de la sexta entrada’

Después de que el fiscal 11 de la URI le imputara al expolicía Levith Rúa los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, desaparición forzada y hurto calificado por la violación y asesinato de la estudiante del SENA, Gabriela Romero, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías le dictó el pasado 22 de diciembre medida de aseguramiento intramural en la cárcel Modelo de Barranquilla.

Sin embargo, a pesar de ello, no ha sido posible el ingreso del sindicado porque temen por la seguridad y la vida del llamado “Monstruo de la Sexta Entrada”, debido al hacinamiento que este centro penitenciario presenta y también a las amenazas que surgen dentro de la cárcel por parte de los internos para este sujeto.



Milton Aníbal, directivo del Inpec regional norte, indicó que en la cárcel Modelo no tienen como garantizarle la vida a esa persona ya que según el funcionario “necesita un sitio donde no lo vayan a matar, en los pasillos se escucha que están esperando a que llegue para atentar contra su vida”.