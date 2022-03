Comunidad del sur de La Guajira se abstendrá de votar, en señal de protesta por "abandono estatal"

En un documento enviado a la Alcaldía Municipal, así como a la Registraduría y al Ministerio Público, el 70% de las personas habilitadas para votar en el corregimiento de Caracolí fijó su decisión de abstenerse a participar en las próximas elecciones legislativas del 13 de marzo para llamar la atención sobre las precarias condiciones en las que conviven en esta zona rural del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira .

Más de 2.700 personas habitan este corregimiento en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sienten vivir en completa calamidad, pues hace tiempo, afirman, no reciben ni una sola obra, a pesar de sus carencias en salud, educación e infraestructura.

"Nosotros cedimos nuestras tierras, no tenemos carreteras, no tenemos ningún servicio público en nuestro corregimiento, tenemos un solo puesto de salud y aún así no hay médico ni servicio de primeros auxilios, por eso hablamos de abandono estatal", expresó Isaías Mindiola, uno de los habitantes que se abstendrá de votar.

La comunidad aclara que su única manifestación de protesta será el abstencionismo y que ello no implicará vandalismo en las urnas ni ningún tipo de violencia contra quienes decidan votar, pues son respetuosos del proceso electoral.

