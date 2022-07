Autoridades blindarán fiestas de La Virgen del Carmen en Barranquilla con 5.000 policías

Patrullajes por aire y tierra, utilización de drones especializados y un vasto despliegue de seguridad, harán parte de la estrategia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para blindar el área metropolitana, con 5.000 efectivos para garantizar la seguridad, en el marco de la celebración del día de La Virgen del Carmen.

Con llamados al buen comportamiento, a la sana convivencia y a celebraciones que no "empañen" la tranquilidad de las peregrinaciones, autoridades buscan evitar que la tradicional fiesta termine en peleas de pandillas , homicidios y hechos de intolerancia.

“Tendremos especial vigilancia, también, en las fiestas que se desarrollen en los barrios del sur de Barranquilla”, precisó el coronel Oscar Daza, comandante de la Policía de Barranquilla.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud de Barranquilla se expidieron recomendaciones para evitar situaciones que lamentar.

“Toda la red hospitalaria estará en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, de Barranquilla para notificar cualquier eventualidad que se presente en la ciudad”, destacó Humberto Mendoza, secretario de Salud.

Adicionalmente, Mendoza invitó a no comprar licor en sitios no reconocidos, y siempre verificar el sello de idoneidad de la estampilla y la fecha de vencimiento, que no estén deterioradas ni alteradas. Esto, para prevenir intoxicaciones por mal estado.

En cuanto a los municipios del Atlántico, también se llevarán a cabo operativos en los 18 municipios no certificados, con el despliegue de más 1.500 unidades custodiando las peregrinaciones durante el fin de semana.

“Se realizó un comité de seguridad liderado por la Gobernación del Atlántico, autoridades policiales, militares y administrativas, para llevar a cabo la administración de justicia durante este fin de semana para atender cualquier caso de emergencia”, dijo el coronel Carlos Alfredo Currea, comandante de la Policía en el Atlántico.

