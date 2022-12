¡Con toda! Ariadna Gutiérrez se despacha contra Gianluca Vacchi

La exseñorita Colombia Ariadna Gutiérrez habló con el equipo de Caracol Televisión sobre su noviazgo con el italiano Gianluca Vacchi. La modelo rompió el silencio y contó su experiencia en esa relación.

Cuando se le preguntó por su actual noviazgo y de sus relaciones pasadas, Ariadna respondió: “la vez pasada no existió”, dejando a la periodista con ganas de saber el porqué.

A pesar de su respuesta, la exreina de belleza aseguró que no se arrepiente y que no todo fue negativo.

“Todas las experiencias son positivas así uno crea que fueron negativas. Me han enseñado a crecer como ser humano, como persona y como mujer”, manifestó Ariadna.



Vea el momento donde habla de su vida amorosa en el minuto 7:14.



Por otro lado, la modelo dio a conocer que es vegana desde que su padre murió y que este suceso la hizo cambiar su forma de alimentarse.

“El choque que me dio ver a mi papá enfermo me hizo despertar de muchos hábitos que tenía. Siempre me he alimentado saludable, pero comía cosas que me hacen muy mal”, puntualizó la exseñorita Colombia.

