En vilo atención de 300 niños en CDI por suspensión del servicio de energía

En vilo está la atención integral de 300 niños de 0 a 5 años, del suroccidente de Barranquilla, quienes no podrían regresar a clases el próximo lunes porque fue suspendido el servicio de energía en el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Lipaya donde los atienden.

En total son ocho días sin luz los que completa el CDI, institución educativa que denuncian

que la empresa Electricaribe les suspendió el servicio sin constatar que el recibo ya se había pagado.

Ante esta situación, en caso de no ser restablecida la energía, los pequeños no podrán regresar al CDI, porque los alimentos que les brindan ya no estarían en buen estado y las condiciones ambientales tampoco serían aptas para su desarrollo según Johana Castro, trabajadora psicosocial del CDI Lipaya.

“Por no llegar a preguntar por el recibo bajaron las cañuelas y nos dejaron sin luz. Esto perjudica la alimentación de los niños, se dañan las verduras, no se pueden prender los ventiladores, se incomodan con el calor”, afirmó la trabajadora del CDI.