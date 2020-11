Es un error hacer las cosas al estilo Bogotá para Providencia: exalcalde de la isla

Bernardo Benito Bent, exalcalde de Providencia , habló en Mañanas BLU sobre la devastación del huracán Iota y los planes de reconstrucción de la isla.

El exmandatario dijo que el Gobierno nacional debe tener en cuenta las particularidades de las viviendas, pues hay una marcada diferencia en las casas continentales y las de la isla.

“¿Por qué se tiene que nombrar a alguien que no conoce las islas, que no sabe cómo vivimos, que no sabe qué necesitamos? Ahí vuelve y juega el tema que se hacen las cosas desde Bogotá, con estilo Bogotá, para aplicarlas en las islas. Eso es un error”, sostuvo.

Bent dijo que mientras que la asignación de recursos para una vivienda desde Bogotá ronda los 40 millones de pesos, una construcción resistente y digna que sea apropiada para la isla puede superar los 120 millones.

El exalcalde dijo que en el tema de la reconstrucción es necesario tener en cuenta las limitaciones presupuestales.

“Hay algo que tenemos que tener claro. Tenemos un buen presupuesto, pero en Providencia no tenemos ni siquiera tenemos una industria para promover trabajo. La comunidad vive de la pesca, del turismo y de las personas que pueda contratar la Alcaldía”, sostuvo.

El Gobierno debe demostrar que sí quiere las islas, no presentar un plan y pensar que el archipiélago tiene los recursos.

