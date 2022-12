Este Gobierno no va a negociar con los violentos: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ratificó la posición del Gobierno de no negociar con grupos armados que sigan cometiendo actos criminales.



El anuncio lo hizo desde el recinto del Concejo de Barranquilla, lugar en el que se realizó una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.



Lea también: ELN propone al Gobierno renegociar los protocolos para retornar a Colombia



Valencia afirmó que el Gobierno no cederá a presiones y que el presidente Iván Duque ha mostrado contundencia . Además aseguró que el mandatario ha trasmitido un mensaje claro a los violentos con haber dado de baja a personajes como alias ‘Guacho’ y alias ‘Cadete’.



“Que el ELN, como todos los grupos armados que ejercen presión, sepan que este Gobierno no va a negociar con los violentos”, indicó la senadora.



La congresista también aseguró que el presidente Duque no permitirá que haya impunidad en caso de un eventual proceso de paz con algún tipo de organización criminal.