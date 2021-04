Estos son los puntos de vacunación COVID-19 habilitados en Barranquilla

Los adultos de 70 años en adelante que vivan en Barranquilla y que aún no han sido vacunados para combatir el COVID-19 pueden acercarse a su Paso o Camino más cercano y recibir la primera dosis de la vacuna.

También hay que decir que la Alcaldía de Barranquilla habilitó el estadio Edgar Rentería, el megacolegio Germán Vargas Cantillo y el coliseo Elías Chegwin. A ellos se suman la Escuela Normal Superior La Hacienda y el estadio Romelio Martínez.

En todos los casos, el horario de atención es de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Recomendaciones

Para recibir la vacuna, el adulto mayor de 70 años debe estar acompañado de un mayor de edad y contar con todas las medidas de autocuidado para proteger la vida. Una vez vacunados, se les entregará un carné con la fecha de la aplicación de la segunda dosis.

Puntos de

vacunación

:

Publicidad

PASOS

Las Flores Vía 40 No. 107 – 15

Juan Mina Calle 7 No. 6 – 33

La Playa Carrera 17D No. 17 – 56

Universal Calle 96 No. 1G – 35

Villas de San Pablo Diagonal 138 Carrera 7M

La Pradera Calle 121 No. 26 – 28

Rebolo Calle 16 No. 29 – 44

Sierrita Calle 74 No. 5E – 01

Carrizal I Carrera 4 No. 49E – 15

Las Malvinas Calle 99C No. 9C – 33

Las Nieves Carrera 14 No. 24 – 98

Julio Montes Carrera 23 No. 27 – 16

Galán Carrera 2B No. 36B – 55

Las Palmas Carrera 7D No. 34 – 55

Nueva Era Carrera 27 No. 83 – 116

La Villa Calle 94 No. 6G – 55

Nueva Vida Calle 49 No. 8 Sur – 64

Carlos Meisel II Carrera 25 B No. 73 – 17

Santo Domingo Calle 53 No. 3A – 22

San Salvador Calle 84 No. 80 – 30

La Esmeralda Lipaya Calle 73F No. 12 – 19

La Unión San José Carrera 21B No. 39 – 59

La 21 Calle 45E No. 20 – 179

El Ferry 1° de Mayo Carrera 7B No. 6 Esquina

CAMINOS

Universitario Distrital Adelita de Char Calle 50 No. 20 – 91

La Manga Carrera 21D No. 78 – 55

Murillo Calle 45 No. 8H – 48

La Luz Chinita Carrera 17B No. 12 – 39

Bosque de María Calle 64B No. 9D – 66

Metropolitano Calle 78 Carrera 2 Sur

Simón Bolívar Calle 23 No. 5 – 50

Suroccidente Carrera 12 No. 110 – 91

Ciudadela 20 de Julio Calle 47A No. 3A Sur – 20

OTROS PUNTOS

Estadio Edgar Rentería

Megacolegio Germán Vargas Cantillo

Coliseo Elías Chegwin

Escuela Normal Superior La Hacienda

Estadio Romelio Martínez