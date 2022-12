Hombre organizó fiesta para revelar infidelidad de su esposa con su mejor amigo

Un insólito hecho ocurrió en República Dominicana, en medio de una fiesta familiar. Un hombre organizó una reunión en la cual decidió revelar la infidelidad de su esposa con su mejor amigo.



La alegría de la fiesta se vio empañada por un secreto, el cual fue confirmado por el hombre en plena reunión. Por esta razón, no titubeó en agarrar un micrófono y ventilar la verdad.



El protagonista del video se puso frente a los invitados, a los cuales pidió que grabaran todo lo que iba a decir:



“Hoy he descubierto algo. Alberto, te conozco por más de 20 años, eres padre de mi gran hermano y amigo, pero cortejar a mi mujer es de poco hombre. Aquí están todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado”, contó el hombre delante de decenas de personas.



“Daliana anda buscando un apartamento de 40.000 dólares y ya sé de dónde está sacando el apartamento, tú se lo vas a dar”, aseguró dolido el protagonista de la historia.



Su esposa, quien se mantuvo a su lado mientras revelaba la historia, minutos después se retiró del lugar junto con varios invitados.



“Te agradezco en el alma toda la amistad sincera y profunda que me demostraste en estos 20 años y a Daliana también estos dos años que ha compartido hipócritamente”, finalizó.

