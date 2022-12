Incendio en depósito de armas de Santa Marta no representa peligro

Autoridades militares y bomberos confirman que un incendio en un depósito de armas del Cantón Militar de Santa Marta no representa riesgo para población civil.



De acuerdo a mensajes emitidos por la oficina de comunicaciones de la Primera División del Ejército y por los bomberos de Santa Marta, el incendio y las explosiones no revisten peligro para la población civil ni para los militares acantonados en el lugar, debido a que el depósito se encuentra retirado.



Shirley Palacio, quien se hallaba en la base militar a la hora de la explosión narró lo sucedido.



“Nos evacuaron en una lancha, el incendio ocurrió en la parte de armamentos”, contó a BLU Radio.



Aunque las detonaciones han disminuido, los bomberos han señalado que hasta tanto no se queme todo, es muy peligroso ingresar a la zona donde está la bodega de municiones y armamentos.



