Investigan presunta vinculación de jóvenes barranquilleros a la Legión Holk

Luego de que el pasado 18 de enero un menor de edad protagonizara una masacre en un colegio en Monterrey, México, tras haberse dado a conocer como miembro de un grupo juvenil denominado Legión Holk, este nombre pasó al ojo del huracán, pues expertos advierten que los miembros de este grupo promueven acciones violentas, entre ellas, el homicidio de amigos y familiares.

Publicidad

En consecuencia, las autoridades de Barranquilla empezaron a indagar la posible vinculación de jóvenes de la ciudad a este grupo tras ser promovida en redes sociales una reunión para el próximo 18 de febrero, la cual ya fue eliminada.

"Hemos estado abordando este tema. Estamso recibiendo documentos donde nos informan que hay tres jóvenes jóvenes barranquilleros que han estado consultando estas páginas de los holk. Está previsto un encuentro para febrero. Es pertinente que no se realice. La policía está haciendo los acercamientos pertinentes a estos grupos", indicó el coronel José Palomino, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Publicidad

Asimismo, fue publicada en Facebook la invitación para la realización del evento el 28 de enero en Santa Marta y Cartagena, donde esperan reunir a jóvenes "holkeanos".

Publicidad

Por lo pronto, los perfiles en redes sociales de estos grupos están cerrados y no están admitiendo nuevos integrantes. Algunas cuentas señalan que no este es un grupo que solo reúne a quienes tienen intereses en videojuegos, tiras cómicas, mangas, más no en ser asesinos.

Publicidad

Sin embargo, numerosos perfiles en redes sociales que, señalan estar suscritos a la Legión Holk, han realizado trinos insultantes y han promovido campañas para tratar mal a artistas y deportistas.

Publicidad

En la página de #LegionHolk se dicen ser los autores intelectuales de la masacre de esta mañana en #monterrey #saltillo pic.twitter.com/piSMkFr4hK — Twiterosmx (@Tuiterosmx) January 18, 2017

Publicidad

Publicidad