Jarlan Barrera y su continuidad, la nueva novela de Junior

Se escribió un nuevo capítulo de la novela de Jarlan Barrera y la extensión de su contrato con el Junior de Barranquilla.

El vínculo contractual del volante samario con el club rojiblanco expirará el próximo 31 de diciembre y su tío, el histórico Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, dijo que Antonio Char y el Junior se equivocaron al renovarle solo por un año.

Publicidad

“El problema fue que le renovaron por un año y él no quería seguir en Junior, eso tenía que decirlo Toño (refiriéndose a Antonio Char, directivo del equipo), estoy aquí aclarándole a la afición del Junior de Barranquila que me pide que aclare esta situación”, indicó el ex astro del fútbol colombiano.

Lea también: Junior de Barranquilla, 94 años vistiendo a la ciudad de rojiblanco

Las declaraciones de ‘el Pibe’ que defienden a su pupilo, se dieron después de que Antonio Char, presidente del Junior, dijera que Jarlan ha sido claro en su intención de no extender el contrato, por lo que el jugador se marcharía a final de temporada.

Por su parte, Char aseguró también que dependerá de Julio Comesaña si lo utiliza el resto del semestre o, por el contrario, no jugará más con la camiseta rojiblanca hasta que culmine su vinculación con el club.

Publicidad

Finalmente, Julio Comesaña, técnico del equipo, en tono enérgico, ha repetido que las razones por las que Jarlan no quiere renovar el contrato debe darlas el mismo jugador y aseguró que Jarlan no acepta renegociar el contrato.