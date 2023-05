JEP concedió libertad condicional al exgobernador de Sucre Salvador Arana

Este miércoles se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz concedió la libertad condicional al exgobernador del departamento de Sucre Salvador Arana. Esto, luego de que el exmandatario reconociera su responsabilidad en el homicidio del alcalde de El Roble Eudaldo Diaz.

Este caso es recordado porque Díaz le manifestó al expresidente Álvaro Uribe, en un Consejo Comunitario, que lo iban a asesinar por denunciar los vínculos de Arana y otros políticos con las Autodefensas, dos meses después fue desaparecido y asesinado.

“David, Lucía, Lesbia, Juan Carlos, Enriqueta y Juan David, yo no puedo darles ahora los detalles que me piden sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí, que nunca en 20 años he dicho y que le oculté a la justicia ordinaria, yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo, Eudaldo Díaz, fue una persona que él se opuso a la expansión del proyecto paramilitar en Sucre, combatió la corrupción y murió por perseguir una sociedad más justa y equitativa”, le dijo Arana a los familiares de Eudaldo Diaz en una diligencia.

Después de varias audiencias de Salvador Arana en la JEP esta jurisdicción consideró que aportó información novedosa y de esta manera le concedieron la libertad condicional, advirtiendo que debe seguir entregando información y reparando a las víctimas para mantener el beneficio.

Publicidad

“En conclusión, el compareciente ha hecho aportes significativos que han permitido entender las principales motivaciones para que fuera cometido el crimen contra el señor Eudaldo León Díaz, y ha contribuido a la identificación de nuevos agentes del Estado que tendrían una presunta relación en la comisión de estas conductas”, se lee en la decisión de la JEP.

Es importante recordar que las víctimas habían pedido que no se le concediera la libertad condicional, pues consideraban que aún no había aportado verdad plena.

“Arana ha negado rotundamente su responsabilidad por el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina y, además, ha manifestado no tener ningún conocimiento”, se lee en la decisión de la JEP.

Publicidad

Justamente sobre este caso de la fiscal Yolanda Paternina, y otros, es que consideran las víctimas aún no hay reconocimiento ni esclarecimiento.

“Arana no está haciendo un esfuerzo, pues solo reconoce los hechos que más avances tienen en la justicia ordinaria, y como en el caso de mi madre, Yolanda Paternina, la Fiscalía no ha avanzado tanto él no se ve contra las cuerdas y por eso no reconoce el crimen de mi madre", explicó a Blu Radio Ketty Paternina, hija de la fiscal.

En su decisión la JEP explica que hay información novedosa en los relatos de Arana que aún no habían sido esclarecidos en la justicia.

“En este punto, el señor Arana revela asuntos que no habían sido esclarecidos en la justicia ordinaria. En sus aportes, el señor Arana explica que la desviación de recursos se venía haciendo desde la administración anterior a la suya, y sobre todo, revela que asistió a una reunión de “empalme” en la que participaron Salvatore Mancuso, Eric Morris y Víctor Guerra, para mantener la financiación del grupo armado a partir de los recursos de regalías de Tolú”, señalan los magistrados.

Publicidad

Si Arana no cumple sus compromisos con las víctimas y la justicia transicional la JEP podrá revocar el beneficio de la libertad condicional.

Le puede interesar este contenido: