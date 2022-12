La gran encuesta presidencial: Editorial Óscar Montes

Un año antes de la primera vuelta presidencial se da a conocer la primera gran encuesta que mide la aceptación de quienes aspiran a suceder a Juan Manuel Santos en 2018. La firma Invamer realizó el estudio en todo el país para Blu Radio, Caracol Televisión y la Revista Semana.

De acuerdo con el mismo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ocupa el primer lugar con el 21,5 por ciento, seguido por el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el 14,2 por ciento; el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 10,0 por ciento; la ex ministra de Trabajo, Clara López, con el 8,4; y el quinto lugar de la encuesta lo ocupa el ex gobernador de Antioquia y ex presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos.

Después siguen: la ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, con el 6,5 por ciento; la senadora Claudia López; el ex negociador del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle, con el 5,4 por ciento; el ex procurador, Alejandro Ordóñez; el senador, Jorge Enrique Robledo; la ex senadora, Piedad Córdoba; y el ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón.

La lista de aspirantes es larga y surtida, aún así se destacan varias ausencias. Es el caso del senador Juan Manuel Galán, cuya intención de voto no fue medida y quien en algunos sondeos internos del liberalismo le ganaba al propio De la Calle. Igual es notoria la ausencia de los precandidatos del Centro Democrático, a excepción de Luis Alfredo Ramos, quien aún no es aspirante, porque la Corte Suprema sigue sin otorgarle su libertad plena, pese a que ya fue excarcelado.

El ganador de la encuesta es Vargas Lleras, quien pica en punta con una distancia considerable de sus inmediatos seguidores, Petro y Fajardo. El ex vicepresidente ganaría, además, a todos sus rivales en una segunda vuelta presidencial.

Vargas Lleras capitaliza no sólo una muy buena gestión al frente de las "locomotoras" de Vivienda e Infraestructura, sino su constante exposición mediática, como resultado de sus logros. Su gran fortaleza electoral está en la Región Caribe, donde su partido, Cambio Radical, tiene fuerza electoral en cabeza del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Petro se mantiene como una figura fuerte a nivel nacional, pese a que su gestión como alcalde de Bogotá recibió muy mala calificación en las encuestas. El ex senador sigue siendo un hombre fuerte en la izquierda democrática, al igual que Clara López, quien, al menos en la encuesta de Invamer para Blu Radio, Caracol Televisión y Semana, le ganó el pulso a Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo.

El caso de Sergio Fajardo también es interesante, pues su estrategia del "Ni,Ni" ,ni con Santos, ni con Uribe, parece darle buenos dividendos, hasta ahora. Fajardo está haciendo la tarea de "desantioqueñizarse" y recorre el país para reunirse con nichos electorales específicos, como jóvenes y universidades.

Luego siguen los nombres de "un lote perseguidor", donde llama la atención el de Luis Alfredo Ramos, quien, sin ser candidato formal ni oficial, cuenta con un respaldo de 7,7 por ciento. Ramos podría ser "la carta ganadora" del Centro Democrático, Partido que ocupa el primer lugar al preguntarle a los encuestados de qué fuerza política se consideran miembros.

De igual manera es llamativo el magro 5,4 por ciento de respaldo a Humberto De la Calle, "el hombre de la paz". Es muy poco apoyo para la persona que estuvo al frente de la negociación con las Farc en La Habana.

Ello podría explicarse por dos razones: los encuestados consideran que la negociación premió al grupo guerrillero más odiado del país y la guerra desapareció como el más grave de los problemas nacionales, lo que no deja de ser una enorme paradoja. A De la Calle lo premian y lo castigan por el mismo hecho.

De manera que , con la primera gran encuesta electoral de candidatos presidenciales, empezó ahora sí la campaña de 2018. La figura de Juan Manuel Santos empieza a verse cada día más borrosa y los colombianos comienzan a pensar en su sucesor. Cómo se dice en el mundo del automovilismo, el banderazo para llegar a la Casa de Nariño en 2018 ya se dio.