La Noche de las Velitas: editorial de Óscar Montes

El mundo católico celebra hoy la llamada Noche de las Velitas, que es la conmemoración de una de sus tradiciones más arraigadas: la fiesta de la Inmaculada Concepción, que ha servido durante muchos años para dar inicio formal a la Navidad.



Aunque el afán comercial de la sociedad de consumo que nos rige terminó por convertirla en una fiesta pagana, en la que se abusa del consumo del alcohol y se cometen todo tipo de excesos, lo cierto es que la Noche de las Velitas es la mejor oportunidad para el reencuentro de la familia después de un año de intenso trabajo y de grandes esfuerzos académicos.



Esa es la esencia de la Noche de las Velitas que hay que rescatar y preservar. La familia sigue siendo el núcleo de la sociedad. Sin familia no es posible construir un mundo con principios en los que la vida tenga el valor sagrado que dio origen a la tradición que hoy celebramos, quienes profesamos la fe católica. La destrucción de la familia significa ni mas ni menos que la destrucción de la sociedad.



Hogares en los que los mayores no inculcan a los menores el respeto por la vida -y en los que priman la ambición y el afán de lucro- terminan creando personas dispuestas a todo con tal de cumplir sus metas materiales, satisfacer sus mezquindades y dar rienda suelta a sus perversiones.



Se trata de hombres y mujeres que -como lo estamos presenciando con el macabro episodio del asesino de la menor en Bogotá, hecho que tiene conmocionado al país- desprecian la vida, desconocen las mínimas normas de convivencia y creen que pueden imponer su voluntad por encima de la propia Ley.



Nada ni nadie puede poner límites a su comportamiento criminal. Su dios es el dinero, que todo lo compra, aún la conciencia de aquellos que han juramentado la defensa de la vida y que tienen la obligación de defender los intereses de toda la comunidad y no de quienes buscan impunidad para sus fechorías, amparados en falsas enfermedades.



La Noche de las Velitas es una de las tradiciones más hermosas de la Navidad. Es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es la noche del reencuentro familiar. La noche para que en cada uno de nuestros corazones se encienda una luz de esperanza y de amor. Una luz que ilumine a cientos de familias a reencontrar el camino extraviado.