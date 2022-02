Madres comunitarias protestan por bajas raciones: "Nos dan un guineo para 13 niños"

A la protesta de las madres de las madres comunitarias por aparentes retrasos en la contratación, se suman otras denuncias, no menos importantes; las cuales obedecen a las raciones alimentarias que reciben para los niños en algunos hogares sustitutos, una de ellas asegura que tiene 13 niños a su cargo y que, por parte del ICBF, recibió un guineo para la alimentación de todos.

“La directora del sindicato nos dijo que devolviéramos esos mercados, porque nadie los va a recibir, están entregando un solo guineo para 13 niños. Muchas veces toca sacar de nuestro dinero para darles una mejor alimentación. Lo que ellos mandan no alcanza, porque hay que darles desayuno, almuerzo, merienda. Uno tiene que colocar algo del presupuesto de uno para completar”, señaló la madre comunitaria, Nayibe Sandoval.

En el Atlántico, son 92 madres comunitarias que atienden los Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran en paro.

“No tenemos operador, nos habían asignado por error uno de Sucre. Estamos a primero de febrero y no hay contrato. Nosotras somos las perjudicadas, no tenemos salud, no tenemos sueldos, eso no puede continuar así”, concluyó.

Protestas como éstas, se han registrado otras en el resto del país, ante lo que El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señaló que gestionó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recursos para que los operadores puedan garantizar al talento humano que atiende a la primera infancia, madres comunitarias, agentes educativos y demás personal, devengar lo establecido en el Decreto 1724 de 2021 que establece el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) en 10,07% para 2022.

“En los próximos días y una vez se cuente con la confirmación de los recursos autorizados por el Ministerio de Hacienda se procederá a realizar las adiciones correspondientes a los contratos de aporte suscritos entre los operadores y el talento humano en 2020, a través de los cuales se presta la atención a la primera infancia”, aseguró Lina Arbeláez.