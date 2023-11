Monumental lanzamiento de Silvestre Dangond tras receso; anunció "Festival Silvestrista" en 2024

Las calles de Valledupar cambiaron de color el pasado fin de semana y se vistieron de rojo, tono que hace alusión al "silvestrismo". Esto, por el lanzamiento de Ta Malo, nuevo álbum del cantante urumitero Silvestre Dangond , quien, luego de permanecer 10 meses en receso y al menos cinco años de no realizar este tipo de eventos en la capital del Cesar, volvió a entregarle a sus fanáticos la oportunidad de compartir con él, de cerca, un nuevo trabajo musical.

Tres días de fiesta, iniciando con una gran caravana

Con una gran mancha roja los fanáticos demostraron su lealtad con Silvestre Dangond y lo acompañaron en la caravana que se tomó la carrera novena, en Valledupar, desde el Parque El Viajero hasta la glorieta Pilonera Mayor. La alegría de los seguidores por el regreso del artista anticipaba el primer festival silvestrista del Valle. Fueron casi 2.8 kilómetros de recorrido en donde no dejaron de sonar canciones como "bacano", "la vallenata", y "estoy copetón".

"Pensé que esto no se iba a dar"

Silvestre Dangond, en una rueda de prensa horas antes del lanzamiento, dijo que no se esperaba este recibimiento, ya que tenía cinco años de no realizar un evento de esa magnitud en Valledupar.

Rueda de prensa Silvestre Dangond. Foto: Blu Radio.

"Yo pensé que esto no se iba a dar, que no me iban a respaldar porque pasaron cinco años, pero tengo que agradecer la paciencia que tuvo la gente conmigo después de cinco años. Este es un álbum con el que la gente ha conectado, esto me deja sin palabras", sostuvo el artista urumitero.

Experiencia silvestrista a las afueras del parque de la Leyenda Vallenata

Silvestristas de todo el país se dieron cita en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde no solo se pudo apreciar el show de lanzamiento, sino que se vivió una experiencia "silvestrista" a las afueras del parque.

Un bus "silvestrista", en donde sonaban varios de sus éxitos y en el que se podía tomar fotos con elementos alusivos al cantante, además de varias estaciones que personificaban sus canciones o en donde podían bailar, fueron algunos de los elementos que lograron una experiencia diferente.

Seguidor de Silvestre Dangond. Foto: Blu Radio.

Bus silvestrista. Foto: Blu Radio.

Capilla Silvestrista por canción cásate conmigo. Foto: Blu Radio.

Vea en video parte de la experiencia:

El lanzamiento

Regreso de Silvestre Dangond. Foto: Blu Radio.

El urumitero Silvestre Dangond volvió y dejó una marca imborrable en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Al menos 34.000 personas vivieron la emoción de un nuevo álbum del artista durante dos días de concierto, ambos, con lleno total.

Silvestre Dangond lanzamiento. Foto: Blu Radio.

La primera fecha, 10 de noviembre, agotó sus entradas con 17.000 personas, y el segundo día también registró un lleno total. El show tuvo una duración de casi 4 horas. Además, un despliegue de drones con mensajes iluminados en el cielo cautivó a los fanáticos.

José Silvestre, hijo del artista y quien sigue sus pasos, apareció para cantar “bacano”. Silvestre emocionó a la multitud con un repertorio que incluyó éxitos como 'el cocuyo', “esa mujer es mía”,” niégame tres veces” o “las locuras mías” y “cásate conmigo”.

Por otro lado, en un momento de la presentación el cantante apareció en una de las gradas del concierto para estar más cerca de su gente.

Silvestre Dangond en las gradas. Foto: Blu Radio.

Próximo Festival Silvestrista

Silvestre Dangond dijo, en medio de su lanzamiento, que para la misma fecha el próximo año (noviembre 2024) volverá el "Festival Silvestrista", prometiendo un reencuentro con su exacordeonero Juancho De la Espriella.

