¡Neymar no lo olvidó! Niño que abrazó al futbolista en Barranquilla recibió regalo del jugador

Los aplausos que hicieron parte del viral momento en el que un niño de 7 años corrió hacia los brazos de Neymar , al norte de Barranquilla, donde se estaba concentrando en la previa al encuentro entre las selecciones de Colombia y Brasil, vuelven a retumbar en la ciudad por el gesto de enviarle un regalo a este niño. El hecho sorprendió a la familia a la que se le anticipó la Navidad.

"Mi mujer salió a recibir a un repartidor de mercancía y cuando le preguntaron por Roymar dijo que estaban equivocados y que él es un niño, que no estaba esperando algún paquete. Él le dijo que sí, que era un regalo que le mandaba Neymar . De verdad que no esperaba eso", relata Mario Herrera, padre del menor.

Cuando Noymar recibió el regalo, lloró nuevamente de alegría como cuando abrazó al futbolista brasilero. Le dijo a sus

padres que los sueños se hacía en realidad, pues Neymar les había prometido que los iba a sorprender en cualquier momento con un detalle.

"A mí me contactaron por redes sociales y me pidieron la dirección de la casa porque Neymar nos iba a dar algo, pero yo no pensé que fuera verdad porque él es una persona muy ocupada", cuenta Herrera.

Al abrir la caja de regalos se dieron cuenta que se trataba de una indumentaria deportiva.

"Traía unos tacos que le quedan un poquito grandes todavía, una sudadera y un suéter. Mandó un mensaje que gracias por el acercamiento que tuvo el niño por con el jugador", afirma el orgulloso padre.

El padre de Noymar confiesa que por ahora este regalo permanecerá en el clóset, porque el protagonista de esta historia solo lo abrirá hasta el 24 de diciembre para estrenar su ropa en Navidad.

