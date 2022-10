"No sabía que las Farc iban a visitar Conejo": alcalde de Fonseca, La Guajira

Así lo dio a conocer desde Riohacha, en donde se encuentra participando en un encuentro extraordinario de alcaldes para tratar temas relacionados con la sequía. Según él, de lo único que tenía conocimiento era de que en pasados días le solicitaron permiso para hacer un evento en la plaza municipal, encabezado por un movimiento de artistas y académicos.

"Pidieron la plaza prestada, un movimiento Caribe por la Paz, pero nos encontramos con la sorpresa que los de las Farc están allá", indicó Velásquez, quien agregó que incluso los organizadores pagaron el impuesto de Sayco Acinpro que deben cancelar todos los que organizan un evento público.

Dijo que sobre la presencia de personal armado en el corregimiento prefería no hablar, pues "no me consta". "Yo hablé con el Ejército, con la Policía para que fueran. Mucha gente aprovechó a ir para ver a los de las Farc", comentó.

Para el mandantario, el hecho no deja de ser una sorpresa, pero dijo que hará las investigaciones necesarias para identificar si hay funcionarios públicos implicados en esto.

Escuche en este audio más información sobre:

-En Congreso de la República la directora del ICBF acaba de tener un duro rifi rafe con congresistas que a esta hora adelantan una audiencia para debatir las medidas que se han venido tomando para combatir la hambruna en el país.

-La Asociación Colombiana de Petróleo coincidió con Campetrol en que hay una crisis de insolvencia en el sector, que a futuro tendrá un duro golpe para las empresas petroleras.

-La Superintendencia de Salud ordenó una prórroga del proceso de liquidación de la EPS Comfenalco, en el departamento de Antioquia.

-El director del INPEC dice que está presto a dar toda la información que se requiera para esclarecer los casos de descuartizados en cuatro cárceles del país.

-El precandidato republicano Donald Trump respondió a las críticas que le hizo el Papa Francisco y dijo que en México lo cambiaron.

-Varios colombianos jugaron hoy en los octavos de final de la Liga Europa.

-En medio de un masivo homenaje en el que participaron al menos 100 integrantes de la Policía fue sepultado el pequeño Juan Sebastián Fuentes.