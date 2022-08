Panorama desolador en el centro de Barranquilla tras paro de conductores

Un panorama desolador en el centro de Barranquilla es lo que reportaron los comerciantes de esa zona, tras la falta de compradores y clientes en los establecimientos de comercio por cuenta del paro de buses que se registró este lunes en la ciudad y su área metropolitana.

Así lo dio a conocer Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, quien dijo que, pese a que la gran mayoría de establecimientos se encuentran abiertos, muy pocos son los compradores.

Publicidad

"Sobre la carrera 44 han sido muy pocos los buses que han bajado hasta el centro de Barranquilla. En el Paseo Bolívar, incluso, se ven muy pocos compradores acercándose a los establecimientos de comercio"; indicó Pardo.

Incluso, desde las 4:30 de la mañana que abren algunos locales comerciales para despechar a tenderos y distribuidores ya se había reportado el bajo flujo de compradores que, un día como hoy, arrancando semana, van madrugados para abastecerse de productos y alimentos.

¿Qué dicen los comerciantes?

Pedro Ramírez, vocero de la Asociación de Comerciantes Unidos por Barranquilla, señaló que la situación ha afectado, en gran medida, el comercio del mercado de Barranquillita, ya que en una mañana de plaza las ventas se incrementan hasta en un 80%, ese mismo que ha disminuido por la contingencia.

Publicidad

"He recibido muchas llamadas de comerciantes que me reportan que no hay compradores desde que abrieron sus negocios; los tenderos, especialmente, son los que llegan desde la madrugada para abastecerse de productos y alimentos, pero, no llegaron por la falta de transporte", finalizó

Paro de conductores tiene vacías las calles del centro de Barranquilla. #VocesySonidos pic.twitter.com/SAuXACcAZo — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 1, 2022

Le puede interesar: