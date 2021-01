Pastor que anuncia supuesta llegada de Jesús este 28 de enero, renunció a su cargo de catedrático

Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, el pastor de la iglesia cristiana Berea de Barranquilla , renunció a su cargo de docente titular de tiempo completo de literatura en la Universidad del Atlántico al afirmar que recibió una orden directa de Dios.

Lo hizo luego que ese centro religioso que dirige haya llamado la atención hasta de las autoridades al afirmar que este 28 de enero de 2021 será la segunda llegada de Jesucristo y resucitarán los muertos, el pasado primero de diciembre

El pasado domingo, 24 de enero, Ferrer Ruíz afirmó durante el culto que transmitió por su canal de Youtube, que ese sería su "último servicio en la tierra".

“Gracias señor por esta palabra de poder, fuego y autoridad. Gracias rey porque es el último servicio sobre esta tierra señor. Gracias porque tú has dicho a tu iglesia que va a será levantada y tú señor me hablaste con voz audible y me dijiste: voy a levantar a mi manada pequeña”, señaló el pastor durante el culto.

En el corregimiento de Isabel López, en el municipio de Sabanalarga, al menos 11 adultos y 7 niños que pertenecen a la iglesia Berea, se encuentran en ayuno prolongado desde hace varias semanas esperando la segunda venida de Jesús.

El pastor Ferrer, líder de esta comunidad, es catedrático e investigador en literatura y lingüística con una admirable hoja de vida.