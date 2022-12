Piden a Roger Federer credencial para entrar a camerino y su reacción se hace viral

El tenista Roger Federer, uno de los deportistas más populares en el mundo, tuvo una reacción que pocos esperarían. Un agente de seguridad le pidió que le mostrará su credencial para entrar al vestuario en el Australian Open y este no hizo nada para ingresar sin ella.

Roger tuvo que esperar unos minutos a que un asistente del equipo le entregara la credencial

y así poder ingresar al camerino sin necesidad de romper las reglas.

Lea también: La camiseta de Roger Federer se robó las miradas en Wimbledon

Publicidad

El momento fue captado en video y difundido por miles de seguidores del deportista, quienes aplaudieron este acto a pesar de, según ellos, no tener que hacerlo por ser una celebridad.



“Vean esto. El más grande de la historia del tenis y una de las personas más populares del mundo no portaba su escarapela para entrar a los camerinos. Nunca se le ocurrió decir “Usted no sabe quién soy yo”, mucho por aprender”, fue uno de los tantos mensajes que recibió el deportista.



Vean esto. El más grande de la historia del tenis y una de las personas más populares del mundo @rogerfederer no portaba su escarapela para entrar a los camerinos @AustralianOpen. NUNCA se le ocurrió decir “Usted no sabe quien soy yo” Mucho por aprender pic.twitter.com/wCiXgBQ4Ld — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) January 19, 2019