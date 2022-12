"Soluciones que hemos aplicado en seguridad son de fondo": Policía Barranquilla

El comandante de la Policía Metropolitana, general Ramiro Castrillón, respondió que los cambios en los cuadrantes se han hecho y que las soluciones para mantener la seguridad son integrales.



El oficial consideró que los índices de criminalidad se han reducido en comparación con el año pasado.



"Esos cambios ya se hicieron. Se han hecho movimientos alternos, entre algunos cuadrantes de acuerdo a la referenciación del delito, que es donde mayor problemática tenemos", sostuvo el general Castrillón.



Agregó que "ese no es el fondo del problema. Todo lo que se haga en seguridad, hágase lo que se haga, jamás será suficiente. No podemos escatimar esfuerzos en seguridad".