Tecnoglass compró firma estadounidense

La compañía barranquillera Tecnoglass reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia la adquisición de la firma estadounidense Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractos, Inc, negociación que se inició hace doce meses.

La empresa completó el pago que ascendieron los 35 millones de dólares.

Publicidad

Lea también: Hoy no hay pruebas que vinculen a Tecnoglass con reventa de boletas: SuperIndustria

En marzo del 2017, Tecnoglass hizo un pago por 6 millones de dólares y el dinero restante (29 millones de dólares) fueron pagados la semana pasada, entre otras formas, con la emisión de 1,2 millones de acciones de Tecnoglass, que representan un valor de 13 millones de dólares



GM&P tiene sede en Florida y es especializada en ventanas y puertas, para contratistas comerciales, constructores y arquitectos.