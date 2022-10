Tenderos de Barranquilla se comprometen a ajustarse al nuevo Código de Policía

Los miembros de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) en Barranquilla se comprometieron a propósito de la implementación del nuevo Código de Policía a generar nuevas reglas para expender licores y cervezas en cada unos de sus locales comerciales.

"Primero, la tienda no puede llegar hasta las 3 o 4 de la mañana abierta los viernes, sábados y domingos vendiendo cerveza. Tiene que ser hasta a las 11 de la noche. A esa hora la tienda tiene que cerrar. Entre semana a las 10 de la noche. Ese es uno de los compromisos que adquirimos", manifestó Orlando Jiménez, presidente de la asociación en Atlántico.

Entre otros temas indicó que se comprometieron a no invadir el espacio público y en no manejar los equipos de sonido a altos decíbeles, de modo que no intranquilicen, ni perturben la tranquilidad y el descanso de los vecinos.