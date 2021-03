Tras dos años esperando prótesis, mujer en Barranquilla se las ingenió para caminar con tubo de PVC

Una mujer en Barranquilla se aburrió de esperar que su EPS le diera una prótesis para poder caminar y se las ingenió con un tubo de PVC para intentar retomar sus rutinas diarias.

Se trata de Ruth Cera, de 59 años de edad, quien vive con escasos recursos y luchando todos los días por salir adelante con sus problemas de azúcar en el barrio Montecristo.

La historia fue conocida por el diario El Heraldo y muestra cómo la señora trata de mantenerse en pie con este elemento que le costó 5.000 pesos.

Según informó ese medio, la mujer esperó dos años, sin embargo, su EPS nunca le respondió por este elemento necesario para darle una vida digna.

“Pude empezar a caminar gracias al tubo y un caminador que me regalaron. El tubo no me molesta de un todo, pero necesito una prótesis para dejar el caminador porque con el tubo solo me puedo caer y hacerme un daño”, expresó la señora.

A través de redes sociales se conoció el video de Ruth donde ya varios internautas pidieron que la Superintendencia de Salud interviniera en el caso.

Aquí el video: