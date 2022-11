¡Un poco de cordura, por favor! Columna de Óscar Montes

Hace poco una seguidora en redes sociales a quien no tengo la fortuna y el placer de conocer, me escribió un trino en el que me deseaba todo tipo de desgracias y decía la hora y el día en que empezó a odiarme.

La razón de su odio hacia mi, sostiene ella, es porque un día cualquiera cometí la imprudencia y el error, que luego admití, de retuitear un comentario acerca de una manifestación política de uno de los candidatos a la Presidencia. Se trató de un error involuntario, pero carente de mala intención o de mala fe.

Publicidad

No sabía, lo confieso, que por razones políticas alguien pudiera odiarme o que una imprudencia de mi parte fuera motivo de semejante animadversión.

Pero es así, las redes sociales se han convertido, más en esta época electoral, en una especie de ríos de aguas pestilentes y nauseabundas en las que todo cabe, incluyendo las bajas pasiones y los sentimientos más despreciables.

Lea también: ¡ Ya llegó el Festival! Columna de Óscar Montes

El caso de esta seguidora, o ex seguidora, ilustra lo qué pasa con una herramienta muy valiosa, si se sabe usar de la mejor manera. Pero muy peligrosa y letal si es utilizada para expresar odios y resentimientos.

Publicidad

Un llamado a la cordura una vez nunca sobra. La vida vale mucho más que un trino desafortunado, o un comentario inoportuno.

La vida es un don sagrado qué hay que preservar y que todos los días debemos agradecer a Dios, quienes creemos ciegamente en su existencia.

Publicidad