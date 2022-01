Alcalde de Cali propone debatir obligatoriedad de la vacuna antiCOVID en el país

Este lunes, por medio de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cali , Jorge Iván Ospina, manifestó la preocupación que hay en la capital del Valle del Cauca, producto de la situación de salud actual por cuenta del COVID-19 y el rechazo de miles de ciudadanos a aplicarse la vacuna que podría salvar su vida y la de sus seres queridos.

Por ello, el mandatario planteó la posibilidad de adelantar un debate para que en Colombia, la vacunación contra este virus sea obligatoria.

Este fue el tweet del alcalde de Cali:

Comprendo la decisión tomada en algunos países de hacer obligatoria la vacunación anticovid, bajo el argumento del bienestar general

Es bueno que se adelante el debate en nuestro país, es inconcebible que algunos todavía no respondan a los llamados que hacemos — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 17, 2022

El mandatario propuso que des­pués de todos los incent­ivos, se haga más es­tricta la exigencia de la vacunación para todas las activida­des y que quien no quiera vacunarse, de­je constancia por es­crito. ​

​

"Va pasando más de un año, de esfuerzos para que todo el mundo se vacune y todavía hay personas que hacen una objeción de conciencia y negación a la vacuna, digamos que los puedo entender. Pero, hay otros que por mera negligencia, por no sacar tiempo, por ignorancia, porque no les dan permiso en el trabajo o porque sencillamente no lo ven como algo importante, no se vacunan", dijo Ospina a BLU Radio.

"En la medida que no tengamos coberturas de vacunación altas por encima del 90%, vamos a tener personas que hacen severidad de la enfermedad y a morir. Creo que debemos empezar por una gradualidad, incrementar los incentivos para que todo el mundo se vacune, ser exigentes para las actividades públicas y privadas y que quien no se quiera vacunar lo deje claro en un documento y asuma sus propios riesgos frente a la enfermedad", agregó el mandatario.

En Cali el 80% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 62% tiene dos dosis y 35% ya recibió la dosis de refuerzo.

