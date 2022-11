Cierran investigación en contra de fiscal que acusó a Sigifredo López

En una decisión el Tribunal Superior de Cali cerró la investigación en contra de Pablo César García López, fiscal encargado en el caso en el que vinculaba a Sigifredo López con el secuestro y homicidio de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle.

El Tribunal consideró que el funcionario tomó las diferentes acciones bajo las normas de la ley, entre ellas la orden de captura y que no se presentó manipulación de testigos.

El fallo se refiere entre otras pruebas al controvertido video en el cual supuestamente aparecía López, quien dicho sea de paso también fue víctima del secuestro, planeando el plagio de sus compañeros.

“De practicar una prueba tendente a eliminar la duda sobre el asunto (...) a asegurar que el fiscal 38, Paulo César García, conociendo que no era la voz de Sigifredo López decidió, en bandolera y contra toda evidencia, proceder dolosamente en contra de este, con el ánimo de congraciarse con sus superiores o por la aspiración obvia de ser ascendido en su trabajo, no deja de ser más que una percepción personal que no tiene asidero”, declara el Tribunal Superior de Cali.

Esta decisión aún tiene pendiente un recurso de ley.

La Fiscalía acusó a López de los delitos de toma de rehenes, perfidia, homicidio agravado y rebelión, sin embargo, el 14 de agosto de 2012 fue dejado en libertad por falta de pruebas.

Los hechos se remontan al 11 de abril cuando un grupo de las Farc de la columna Teófilo Forero, secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle, sacándolos de una plenaria en pleno centro de Cali, los políticos fueron asesinados en un intento por el Gobierno de liberarlos.

Después de un intercambio humanitario, el 5 de febrero del 2009, López fue liberado y entregado al gobierno colombiano, del gobierno de Brasil, el CICR y ‘Colombianos por la paz’.