Comerciantes del oriente de Cali están siendo extorsionados con panfletos

Temerosos y bajo la zozobra se encuentran los comerciantes del sector de La Casona, oriente de Cali , por cuenta de las amenazas recibida por medio de panfletos que han entregado en sus establecimientos. En estos panfletos, un grupo, identificándose como el 'Frente Carretera de la Organización Revolucionarios de Colombia', supuestamente del ELN, exige un aporte del 10% de sus ganancias.

En el papel hay dos números de celular a los que deben llamar los comerciantes para cuadrar el monto que pagarán, a cambio de una supuesta protección para sus establecimientos.

Publicidad

"Es un aporte y de eso vamos a estar pendientes del negocio y lo que pase por ahí. Usted me dirá cuándo me puede dar por ahí cinco o seis millones y ya después vamos arreglando y le vamos rebajando. Me los manda a una cuenta y dígame para cuándo para estar pendiente", dice uno de los delincuentes a través de llamada.

Una vez conocen el número de los comerciantes, comienza un calvario para ellos porque continúan llamando y escribiendo a través de WhatsApp, diciendo que no pueden pasarse de la fecha establecida por orden de un presunto jefe y enviando el número de una cuenta para consignar el dinero.

Publicidad

También preocupa que se advierte que será declarado como objetivo militar, aquel comerciante que le pague a otra organización.

"En Cali no podemos seguir en esta tónica de desgobierno, hay sectores que están en manos de la delincuencia y vedados para la autoridad. No puede seguir esta situación donde el ciudadano se siente vulnerado y los dueños del territorio parecen los bandidos", dijo el concejal Fernando Tamayo.

Publicidad

Muchos de estos comerciantes, que generalmente ganan lo justo para sobrevivir, ya han caído en los engaños. Piden a las autoridades mano dura e investigar la realidad de lo que está sucediendo con estas estructuras que han tomado el poder en la zona.

Escuche el podcast 'La Caja de los Cómics':