Conexión del Tren de Cercanías con el suroriente "debe ser tranvía o MÍO Cable horizontal": alcalde

Continúa la discusión entre el alcalde de Cali , Jorge Ivan Ospina, y el sector privado del Valle sobre el futuro del Tren de Cercanías y dónde debería construirse su corredor entre la capital del Valle y Jamundí.

Días atrás, el mandatario insistió en que no invertiría los 2,5 billones de pesos que le correspondería en el proyecto, si este no incluía un brazo del tren para la zona de expansión de la ciudad. Ante esto, el sector empresarial propuso integrar un sistema intermodal con el MIO que permitiera conectar el suroriente sin modificar los diseños ya aprobados, sin embargo, Ospina aseguró que esta opción no sería viable.

"Yo creo que debe ser como una especie de tranvía o de MÍO Cable horizontal, un mecanismo novedoso e innovador que incorpore al tren. Hay que pensar el Tren de Cercanías entre Cali y Jamundí y el abastecimiento de estos futuros 500.000 habitantes", dijo el alcalde.

Cabe resaltar que el sector privado que participa en el proyecto, aseguró que los estudios de demanda que ya se realizaron demostrarían que el paso del tren cubre con las necesidades de pasajeros entre ambos municipios, por lo que no tendría sentido hacer un rediseño.

"Ya tenemos una factibilidad aprobada, que está respaldada por estudios de demanda que demuestra que el corredor Cali - Jamundí tiene la demanda, es necesaria, pues es una zona que actualmente se está expandiendo", expresó María Isabel Ulloa, directora Ejecutiva de Propacífco.

Ante esta nueva propuesta, de crear un tranvía o un MÍO Cable para la zona de expansión de la ciudad, aún no se conoce sí habría viabilidad técnica. El sector privado le está planteando al alcalde, instalar una mesa para evaluar los diferentes puntos de vista de los participantes del proyecto y llegar a acuerdos entre sí.

