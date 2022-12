'De patitas a la calle': a instagramer caleño la mamá ‘lo echó’ de la casa

El instagramer y presentador Cristian Pasquel jamás pensó que a sus 25 años recibiría de su mamá la noticia que debía irse de la casa.

Este joven nacido en la ciudad de Palmira y que ya tiene más de 112.000 seguidores en sus redes sociales, publicó jocosamente cómo el pasado martes festivo le sacaron la maleta a la calle.

Publicidad

Aunque este video hace parte de uno de sus contenidos de humor, las reacciones no se hicieron esperar, pues algunos lo llamaron hasta: ‘bebesaurio’, sin embargo una de sus seguidoras se mostró admirada al declarar entre risas que: “esta mujer es una berraca porque no he podido tener el carácter con mi bebé de 24 años”.

El video ya cuenta con más de 41.000 reproducciones en menos de 24 horas y se ha hecho viral.

Publicidad