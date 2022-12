Demandarán a clínica por contagio de bacteria que habría causado muerte de mujer

Aunque la Gobernación del Valle ha dado un parte de tranquilidad con respecto al manejo del brote de la bacteria Ralstonia Picketti que apareció en las sedes de la clínica Davita, familiares de la señora Gilma Ocampo Ospina de 64 años edad, quien, al parecer, murió por efectos asociados a la bacteria, anunciaron que entablarían acciones legales contra el centro médico.

Asegura la hija de la víctima, Paula Andrea Zuluaga, que su mamá presentaba buenas condiciones de salud y después de la aparición de la bacteria empeoró hasta fallecer.

Lo que más le indigna a Paula Andrea es que en los días finales del pasado mes de diciembre, la información de la bacteria ya era amplia pero no se tomaron los correctivos para frenar el brote a tiempo.

“Por qué dejaron que avanzara tanto, sí cuando pasaron el reporte a la Secretaría de Salud había cinco infectados por qué no detuvieron eso, por qué no tomaron las medidas necesarias para que no se esparciera el brote”, sostuvo Zuluaga.

Sobre este caso, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dice que en efecto esta mujer, habitante de Jamundí, si era portadora de la bacteria, sin embargo, su causa de muerte no está asociada a la misma.

Dice Lesmes que los riesgos de mortalidad pata los pacientes con diálisis son altos y que no son ajenos a complicaciones.

“Es una señora de 65 años de edad que estaba en proceso de diálisis, consultó en el Hospital Universitario del Valle y muere después de una hemorragia que le produjo el cambio del catéter a través del que le hacían la diálisis, esta hemorragia después del cambio del catéter es una complicación esperada en esa clase de procedimientos, ella tiene la bacteria pero muere por un sangrado que produce el cambio del catéter, es asociada, es la segunda paciente con bacteria que se muere de otra razón con la bacteria”, señaló Lesmes.

La funcionaria explicó que hasta el momento se reportan nueve muertes después de presentarse el brote de la bacteria.

En seis de esos casos se pudo establecer que murieron por patologías distintas a lo que produce la Ralstonia Picketti.

Dos casos más son catalogados como asociados, es decir, que los pacientes tenían la bacteria, pero esta no los mató.

Hasta el momento solo hay un caso que sería atribuible a los efectos de la bacteria, pero esto aún no ha sido confirmado.

Sobre el contagio, se confirmó que 96 pacientes están infectados por la bacteria, número que se corroboró luego de arrojarse los resultados de análisis practicados a los pacientes. Algunos permanecen hospitalizados.