En Cali: desde este martes el pico y placa ya será sancionado, terminó el periodo pedagógico

Después de dos semanas del inicio de las nuevas medidas del pico y placa en Cali, el cual pasó de dos franjas horarias de cuatro horas (6 a.m. - 10 a.m. y 4 p.m. a 8 p.m.); a un solo espacio y de manera continua de 14 horas (6 a.m. - 8 p.m.), las autoridades anunciaron que a partir del martes 16 de agosto, los infractores de esta medida serán sancionados con una multa económica y con la inmovilización del vehículo.

El secretario de movilidad de Cali, William Vallejo, confirmó que a partir de este martes, la medida de pico y placa no tendrá más periodos pedagógicos y será de carácter sancionatoria.

"En estos quince días que pasaron desde el 1 de agosto, utilizamos diferentes canales para explicar el nuevo formato del pico y placa que regiría en Cali durante lo que queda del 2022. A partir de ahora, nuestros agentes de tránsito pasarán a emitir los comparendos que acarrean una multa contemplada en el Código Nacional de Tránsito por infringir la medida del pico y placa", aseguró el funcionario.

En Cali, para el segundo semestre de este año, el pico y placa para vehículos va de la siguiente manera: Lunes, 5-6; Martes, 7-8; Miércoles 9-0; Jueves 1-2 y Viernes 3-4.

Es importante recordar que la multa por circular durante el pico y placa es de 468.500 pesos y la inmovilización del vehículo.

