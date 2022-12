Aprueban cobro de $2.600.000 anuales para conducir en pico y placa en Cali

Con 15 votos a favor y 4 en contra, el concejo de Cali aprobó en plenaria, el proyecto de cobro por congestión para carros que circulen en pico y placa en la ciudad de Cali y que regirá a comienzos del año 2017.

Publicidad

El concejal Fernando Tamayo que votó a favor de la iniciativa dijo que “la mayor preocupación consiste en el supuesto impacto que se generaría en el tema de movilidad”.

Además, indicó que la medida “consiste en el que tiene y puede, quedé exento de la medida, estamos hablando de cuatro mil vehículos que saldrán de las vías y si se depura el tema de la lista de favorecidos se podría sacar 10 mil vehículos” explicó el concejal.

Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez, quien no estuvo de acuerdo con el proyecto dijo que no es claro si ese recurso del cobro por congestión va a financiar y mejorar el sistema de transporte MÍO, “el recaudo sería de $30 mil millones anuales, no es claro si ese dinero va para mejorar el Mío”.

Publicidad

Según el secretario de Tránsito de Cali, Juan Carlos Orobio, a partir del 1 de enero del 2017 los caleños podrán pagar 2.578.680 pesos por año si desean circular por las calles de la ciudad exentos de pico y placa. Los conductores podrán pagar el año completo e incluso podrá liquidarse la contribución por uno o varios meses.

Publicidad

Durante el último debate al proyecto de cobro por pico y placa que se cumplió en las últimas horas en el concejo, y que fue aprobado para sanción del alcalde el funcionario explicó que los controles para identificar a quienes pagan la tasa se harán a través de las cámaras de fotodetección fijas y móviles, y con controles de los agentes de tránsito.