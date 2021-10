Día sin IVA: Fenalco Valle insiste a la Alcaldía de Cali que no haya medidas restrictivas

Los comerciantes se reunirán este martes con la Secretaría de Salud de Cali para dejar claro sí deben o no pedir el carné de vacunación a los clientes que lleguen a comprar en la jornada del Día sin IVA que será este jueves.

El Gobierno Nacional aseguró que será responsabilidad de los mandatarios locales la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que, de inmediato, debe procederse a la sanción y el cierre de los establecimientos que no cumplan.

Por lo anterior, Octavio de Jesús Quintero Gómez, presidente de la junta directiva de Fenalco Valle, dijo:

“Vamos a poner todos los controles, pero nos parece que no está bien que haya medidas restrictivas porque realmente, sí el Gobierno Nacional no ha podido hacer obligatoria la vacuna, pues a nosotros nos queda engorroso decirle a la gente sí puede o no comprar o sí está o no vacunado”.

Los días de la jornada sin IVA serán este jueves 28 de octubre, el 19 de noviembre y 3 de diciembre.

