Eclipse solar en Valle del Cauca: autoridades dan recomendaciones para evitar riesgos

Frente al fenómeno natural que se presentará mañana a nivel mundial: el eclipse solar anular, las autoridades de salud del Valle piden tener en cuentas las recomendaciones para evitar afectaciones en la salud.

“Es un eclipse anular donde la luna va a tapar prácticamente todo el sol, pero a dejar un aro de luminosidad donde se concentrará los efectos de la luz. La primera recomendación es no mirar el eclipse porque va a exponer la salud de sus ojos, el sol no puede mirarse sin eclipse por mucho tiempo porque produce el mismo grado de quemadura, pero al estar tapado con un pedazo de la luna va a concentrar sus efectos y va a emitir rayos convergentes que puede afectar la condición de la mácula, puede quemar el ojo”, advirtió la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes.

Es por ello que Edgar Lozano, jefe de servicio de Oftalmología del HUV, enfatiza que este fenómeno no se puede observar de manera directa, “solamente a través de gafas especializadas que se pueden conseguir en los institutos de astronomía o en algunos otros casos con filtros utilizados para la soldadura, pero tiene que ser mayor al grado 12. No es permitido que lo vea a través de gafas convencionales de sol, ni con celulares, ni con materiales que tenemos para radiografías”.

Si se observa de manera directa la luz puede entrar a la parte más sensible del ojo que se llama la mácula y producir un daño irreversible. A veces después de ver el eclipse no tenemos síntomas inmediatos, sino hasta la primera semana de haber observado ese fenómeno, se puede notar que las líneas se distorsionan, que los colores ya no los veo de manera apropiada o puede aparecer una mancha en el centro de la visión.

