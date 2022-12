En el Valle del Cauca preparan eventos para acompañar firma de paz

Diferentes eventos se desarrollaron el próximo lunes 26 de septiembre, para acompañar la firma de los acuerdos que se realizará en Cartagena.

Por un la lado los integrantes de Marcha patriótica, convocarán a la ciudadanía con pantallas gigantes ubicadas en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, para que sigan la trasmisión en vivo de la firma, mientras que el comité cívico Ganando la Paz, organizará una firma simbólica de los acuerdos, la actividad se cumplirá a las afueras del Teatro Municipal y Proartes donde también habrá pedagogía por la paz.

“A través de una firma simbólica vamos a ratificar los acuerdos de paz, de igual forma lo haremos por medio de una estrategia en redes sociales, en la que a través de un manifiesto ciudadano los caleños vamos a decirle sí a la paz”, sostuvo Luis Felipe Barrera, vocero del comité.

De otro lado quienes apoyan el no en las elecciones al plebiscito y se oponen a la firma de la paz también realizarán una caravana como cierre de la campaña. “Estamos invitando a todas las personas que están con el no, no necesitan afiliación política, simplemente que estén convencidos que el no es la mejor opción para votar el 2 de octubre”, manifestó Susana Correa, senadora del Centro Democrático.

En el Valle del cauca, diferentes comités cívicos y organizaciones sociales que van por el sí y el no también promueven para el próximo lunes actos masivos en municipios como Palmira, Jamundí, Tuluá y Buga.