Encuentran cuerpo sin vida de bebé de un año que fue sacado de su vivienda en Cali por su padre

Desde el pasado 23 de octubre, Yakeline García denunció ante las autoridades el presunto secuestro de su hijo de un año de edad, por parte de su propio padre quien tenía solo una hora para verlo por determinación de una comisaría de familia, pues la custodia la tenía su madre.

Una vez lo sacó de su vivienda, el hombre se llevó al pequeño, Salvador Meza, con rumbo desconocido y posteriormente amenazó a Yakeline con atentar contra la vida del niño, dado que según él, no era su propio hijo.

"Me dijo que no era el hijo de él y que me iba a arrepentir toda la vida de haberlo traicionado. Apagó el celular, no le llegaban los mensajes y no volví a saber nada de él. Desde hace un año se fue de la casa y yo supe que se había ido con alguien más, terminé mi relación y cuando vio que yo estaba haciendo mi vida, comenzó a molestarme y acosarme", dijo la mujer.

De inmediato Yakeline reportó el caso ante las autoridades y durante la tarde del sábado 30 de octubre, el hombre identificado como Miguel Ángel Meza, fue capturado en zona rural de Tumaco, Nariño, sin embargo, no tenía en su poder al bebé.

"Se ubicó al padre en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño). En diligencia de interrogatorio el procesado aceptó haber atentado contra la vida de su hijo, e indicó dónde arrojó el cuerpo sin vida", confirmó la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado.

Publicidad

Con las coordenadas entregadas por el hombre, un grupo del CTI y la Policía llegaron al corregimiento Cauca Seco, sobre la vía Cali - Palmira, para adelantar las verificaciones, hallando el cuerpo sin vida del menor en avanzado estado de descomposición. Por ahora Medicina Legal trata de determinar las causas de la muerte.

Mientras tanto, el hombre en las próximas horas será presentado ante un juez penal de control de garantías para definir su situación judicial.