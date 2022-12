Exigen millonaria suma de dinero para devolver cacatúa desaparecida en Cali

La propietaria de Zeuz, una cacatúa sudamericana de color blanco y adiestrada, denunció a través de Blu Radio que su mascota se extravió el pasado 3 de enero en el norte de Cali y que a través de redes sociales puso un clasificado para encontrarla.

La mujer relató que un hombre se contactó con ella para exigirle $4’500.000 de pesos por devolver a Zeuz, e incluso le envió lo que sería una prueba de supervivencia.



“El señor me llamó y me dijo que a él otra persona se lo había vendido y me pidió los $4.5 millones para devolverlo, que porque sabía el valor sentimental que tenía Zeuz para nosotros. También nos mandó unas fotos de Zeuz junto a un periódico del mismo día en el que me contactó, y ese es Zeus, se le ven los ojitos tristes porque ellos se apegan mucho a los humanos con los que se crían”, dijo la señora.



La mujer aseguró que cuenta con todos los documentos que la acreditan como propietaria del ave. El caso fue denunciado ante la Fiscalía y la familia pide que la cacatúa sea devuelta sin condiciones.

Publicidad